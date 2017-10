La squalifica di sei mesi è ormai agli sgoccioli e scadrà ufficialmente giovedì.



Ma già nell'amichevole disputata sabato pomeriggio ad Imperia contro il Sion, Armando Izzo ha dimostrato tutta la sua voglia di tornare in campo per dare il proprio contributo alla causa del suo Genoa: "Armando sta bene, è molto motivato - conferma il suo agente, Paolo Palermo, a pianetagenoa1893.net - Ha un carattere forte e non si è demoralizzato per la squalifica: abbiamo trascorso assieme dei brutti momenti dopo la squalifica, ma avevamo la consapevolezza che lui aveva la coscienza pulita ed è stato sempre sereno. Ha continuato ad allenarsi al massimo, come se dovesse giocare per le gare ufficiali. Ora è arrivato finalmente il momento di rientrare: non vede l’ora di essere sul terreno di gioco".





Domenica pomeriggio nella delicata trasferta di Cagliari, Ivan Juric potrebbe quindi decidere di fare affidamento sul difensore partenopeo: "Sì - prosegue Palermo - è pronto e motivato, ma ovviamente dipenderà dalla scelta del tecnico. In questi tre mesi di precampionato si è sempre allenato come se fosse un giocatore disponibile per la convocazione, con la stessa concentrazione e il medesimo modo di lavorare".



Uno degli obiettivi stagionali di Armando è sicuramente quello di entrare in pianta stabile nella lista della Nazionale: "Lui era entrato nel giro azzurro poco prima della squalifica. Per ora non pensa alla Nazionale: vuol dare il suo apporto alla sua squadra del cuore, il Genoa, che l’ha lanciato in serie A. E’ molto legato al Grifone. E’ chiaro che in futuro vorrà tornare a indossare la maglia azzurra: vuol farsi trovare pronto per una chiamata dal parte del ct Ventura".



Infine, Palermo rivela anche qualche spiffero di mercato relativo all'ultima estate, quando Izzo fu cercato da diversi club di Serie A e non solo: "Nonostante la squalifica lo volevano in tanti - conferma l'agente - L’aveva chiesto in particolare la Fiorentina. Tuttavia Armando non voleva andare via: il Genoa è una piazza troppo importante per lui, da cui potrà anche raggiungere la Nazionale. La proprietà non ha voluto cederlo subito e secondo me ha fatto bene. E’ quindi rimasto a Genova con grande gioia: ha voglia di riscatto e di rivincita e vuol dare il suo contributo alla squadra».