Non sarà Federico Ricci il rinforzo in attacco che Ivan Juric accoglierà nell'ultima settimana di mercato.



A smentire il trasferimento al Genoa dell'ala attualmente in forza al Sassuolo è il suo agente Francesco Fatiga: "Fino ad oggi non ci ha chiamato nessuno , nemmeno il Genoa di Juric - ha spiegato il procuratore a Pianetagenoa1893.net - In ogni caso il Sassuolo punta forte sul ragazzo, Federico al momento è e resta un loro giocatore. Non ci sono da registrare voci sul ragazzo, che finalmente ha recuperato dalla pubalgia e adesso pensa solo a mettersi a disposizione della squadra. Smaltito il problema, ora entrerà certamente nelle gerarchie di Bucchi. Il Sassuolo ha ancora intenzione di puntar sul giocatore. Poi sono scelte della società: per il momento, ribadisco, non c’è nulla e non mi hanno chiamato".



Fatiga, quindi, esclude che nonostante i molti spifferi di questi giorni il suo assistito possa passare in rossoblù: "Ci sono voci di mercato su Federico al Genoa ma non dimentichiamo che si parla pure di Politano che dovrebbe andare alla Fiorentina, tutto qui. Al momento Federico resta qui al Sassuolo e sta bene, ha recuperato dalla pubalgia e la società ha mostrato di voler puntare ancora su di lui. Nel caso qualcosa dovesse cambiare, vedremo. Per il momento però non credo siano voci percorribili quelle che lo portano al Genoa".



Neanche la presenza di Ivan Juric, che lanciò il ragazzo titolare due stagioni fa al Crotone, sembra poter cambiare le carte in tavola: "Sicuramente il ragazzo con Juric ha trovato un salto di qualità importante - conclude l'agente - possiamo dire la sua consacrazione in Serie B. Ma da qui a dire che il Sassuolo venda Federico e che lo prenda il Genoa per via di Juric, per il momento no".