Un possibile ritorno ed un rinnovo che tarda ad arrivare: tra le varie trattative di mercato al momento in essere in casa Genoa ci sono anche la suggestione che riguarda un rientro alla base di Mimmo Criscito e il prolungamento di contratto di Luca Rigoni. Due calciatori gestiti da Andrea D'Amico, interpellato a tal proposito questo pomeriggio dai colleghi di pianetagenoa1893.net.



L'agente ha spiegato come al momento non ci siano stati contatti tra il club rossoblù e il difensore dello Zenit, pur non escludendo che nel prossimo futuro la situazione potrebbe cambiare: "Per Mimmo non ho ricevuto notizie dal Genoa per cui non posso dare risposte su ipotesi. Faccio l’agente di mercato, mica il veggente, devo attenermi a dati scientifici".



Diverso invece il discorso per quanto concerne la situazione di Rigoni, il cui contratto in scadenza il prossimo giugno, qualora non venisse nel frattempo rinnovato, gli permetterebbe di accordarsi con un'altra squadra già dal prossimo 1 febbraio, senza che al Genoa venga corrisposta alcuna ricompensa: "Ci sono molti club italiani ed esteri che vogliono Rigoni - ha rivelato D'Amico - qualcuno ha dimostrato interesse senza però avanzare proposte concrete. Il mercato è ancora lento e il Genoa per ora non ha mosso passi in avanti: se continuerà così valuteremo altre offerte. Luca non è irritato, anzi è molto tranquillo perché le offerte non mancano. Inoltre è stato uno dei migliori giocatori della scorsa stagione".