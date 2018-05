L'agente di Giuseppe Rossi, Andrea Pastorello, apre alla permanenza del suo assistito al Genoa anche per la prossima stagione. Intervistato da firenzeviola.it, l'intermediario di mercato ha spiegato quale sia la situazione di Pepito: "Si trova benissimo a Genova dove è stato accolto in maniera esemplare. La società ha l'opzione per allungare di un anno il contratto e faranno le loro valutazioni. Poi, nel caso, vedremo cosa fare".



Per il momento dunque le tante offerte arrivate a Rossi dalla MLS, il campionato di calcio americano , possono aspettare.