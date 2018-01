Dalle frequenze di Primocanale Andrea Pastorello, procuratore di Giuseppe Rossi, ha parlato ieri sera del suo assistito e del recente sbarco al Genoa: "Pepito ha un profilo di altissimo livello, con tantissima esperienza sia in campo nazionale che internazionale - ha detto Pastorello - A Genova ha ritrovato motivazione e una bellissima atmosfera".



Se le qualità del giocatore non si discutono il vero dubbio riguarda la sua condizione fisica, dopo tanti mesi di stop forzato. L'agente però assicura che dopo la sosta del campionato, quando il Genoa farà visita alla Juventus, Rossi sarà pienamente in forma: "Gli mancava solo il campo e il ritmo partita - ha proseguito Pastorello - In questi mesi si è allenato a lungo negli Usa, quindi è arrivato qui già con una condizione accettabile. Ora sta migliorando giorno dopo giorno. Questa sosta è importante perchè il 21 potremo vedere un Rossi in una condizione fisico-atletica ancora migliore, non sarà al 100% ma si sta avvicinando".



Pastorello ha infine spiegato nuovamente come la scelta di approdare al Genoa non sia stata figlia della mancanza di alternative: "Avevamo tante richieste. Lo hanno contattato altre due squadre in Italia, tre in Spagna e cinque fuori dall'Europa ma Giuseppe ha voluto il Genoa. Questa piazza è stata la scelta più adatta, la trattativa è stata chiusa in tempi rapidissimi".