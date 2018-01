Un anno dopo il suo primo sbarco al Genoa, Oscar Hiljemark potrebbe far ritorno in maglia rossoblu.



Ceduto in prestito al Panathinaikos lo scorso agosto il centrocampista svedese potrebbe rientrare alla base con sei mesi di anticipo rispetto a quanto inizialmente pattuito tra il club ligure e quello ateniese.



All'origine del rientro anticipato concorrerebbero due frangenti: le difficoltà economiche della squadra greca nel pagare gli stipendi ai propri tesserati e l'esigenza del Grifone di rinforzare la propria linea mediana.



Davide Ballardini, che ha già allenato Hiljemark ai tempi di Palermo, ha già dato il suo assenso ad un'operazione che nelle prossime ore potrebbe portare ad una fumata bianca.



Per il Genoa, Hiljemark resta comunque una soluzione estrema che potrebbe concretizzarsi solo nel caso non si riesca a portare in rossoblu altri obbiettivi di mercato.