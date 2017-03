In attesa di trovare un acquirente disposto a prelevare il Genoa, Enrico Preziosi starebbe pensando di cedere il timone della squadra ad un grande direttore sportivo, che faccia le sue veci riportando un minimo di serenità all'ambiente.



Il nome più gettonato, stando a quanto riporta Repubblica Genova, sarebbe quello di Pier Paolo Marino, uomo espertissimo del calcio italiano alla luce della sua avventura quarantennale con squadre di tutta la Penisola: Avellino, Napoli (due volte, quello di Maradona prima e quello di De Laurentiis poi), Roma, Atalanta sono solo alcune delle squadre guidate dalla scrivania del dirigente campano.



Il suo eventuale ruolo in rossoblu sarebbe molto simile a quello ricoperto da Adriano Galliani al Milan. Un dirigente a tutto tondo, con diritto di parola sia per quanto riguarda la gestione tecnica che per quella economica del club.



Su Marino si starebbe però muovendo da tempo anche il numero uno della Lazio, Claudio Lotito, anche se il diretto interessato al momento si dice prudentemente all'oscuro di ogni voce.