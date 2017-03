Dopo una stagione quantomeno tribolata, i tifosi del Genoa evocano a gran voce un passaggio di mano della società ad un nuovo proprietario, in grado di riaccendere i sogni di un popolo ormai disilluso.

Dal campo suo Enrico Preziosi si è detto disponibile a lasciare il passo ad un acquirente 'serio e facoltoso' ed ha annunciato che a breve verrà nominato un advisor per rintracciare proprio un possibile investitore disposto a prelevare il club più antico d'Italia.



Ma come riporta Repubblica Genova oggi, il problema sta proprio nell'individuare un compratore. Gli unici due nomi accostati con una certa insistenza al Grifone in queste ultime settimane non sembrano nella realtà disponibili ad investire nel rossoblu. L'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini ha smentito nettamente qualsiasi suo eventuale interesse verso il Genoa, dichiarando di non avere tempo da dedicare ad una squadra che non sia quella nerazzurra.



L'altro possibile acquirente sembrava potesse essere Vittorio Malacalza, ricchissimo imprenditore genovese e genoano. Proprio lui, indirettamente, è stato più volte sollecitato dallo stesso Preziosi a farsi avanti, senza però ottenere risposta. Anche perché Malacalza sembra essere rimasto scottato da una precedente tentativo. Nel 2002, assieme ad Aldo Spinelli e Flavio Repetto, tentò di acquistare la società da Dalla Costa, ma subì il tentativo di rilancio di Maurizio Zamparini (che poi avrebbe rilevato il Palermo) e si tirò indietro.



In attesa di improbabili colpi di scena, il futuro del Genoa resta sempre più nebuloso.