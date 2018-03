301 minuti di gioco, recuperi esclusi, è il tempo che divide il Genoa dall'ultima rete messa a segno in campionato.



L'ultima esultanza di un giocatore rossoblù risale infatti allo scorso 17 febbraio, oltre un mese fa, quando al 59' di Genoa-Inter l'ex di turno Goran Pandev bucò per la seconda volta in giornata la porta di Samir Handanovic. Nei restanti 31 minuti della sfida con i nerazzurri e nei 270 avuti a disposizione contro Bologna, Milan e Napoli, nessun giocatore del Grifone ha più saputo violare la rete avversaria.



Un dato preoccupante che conferma la sterilità offensiva di una squadra che, pur occupando la tredicesima posizione in classifica, dal punto di vista realizzativo è la terz'ultima di tutta la Serie A, davanti ai soli Sassuolo e Benevento.