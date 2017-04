25 aprile di lavoro per il Genoa reduce dalla batosta rimediata domenica sera allo Juventus Stadium.



Davanti a un folto pubblico, con tanti bambini e molte famiglie che hanno approfittato della giornata festiva per raccogliere l'invito rivolto ai tifosi da Ivan Juric proprio al termine della gara contro i bianconeri, i rossoblu sono tornati ad allenarsi a Pegli in vista dell'impegno di domenica prossima contro il Chievo.



Da segnalare le assenze di Morosini e Cataldi, entrambi alle prese con alcuni guai fisici di lieve entità ma comunque costretti a lavorare a parte rispetto al resto del gruppo. Ancora ai box anche il secondo portiere Rubinho.



Tutti e tre potrebbero comunque recuperare in vista dell'impegno con i clivensi, gara in cui Juric potrà contare anche sul rientro di Rigoni, squalificato contro la Juve.