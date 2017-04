In casa Genoa le rivoluzioni, quando si tratta di mercato, sono all'ordine del giorno.

La prossima sessione estiva della campagna acquisti, tuttavia, potrebbe rappresentare un vero e proprio anno zero per il reparto difensivo rossoblu. Oltre che con la lunga squalifica di Izzo, che qualora confermata anche in appello lo lascerà per l'intera stagione 2017-18 lontano dai campi, là dietro il Grifone dovrà fare i conti anche con una significativa serie di partenze che cambieranno di molto il suo volto.

Gli argentini Orban e Gentiletti non hanno convinto a pieno, mostrando più lacune che cose positive ed è molto probabile che entrambi possano lasciare Pegli. In particolare l'ex Valencia, ormai finito ai margini della rosa, ha diverse richieste in Spagna ed un suo ritorno in Liga è l'ipotesi al momento più credibile. Pure Gentiletti viene monirato da alcuni club iberici, anche se per lui, a differenza del compagno, le chance di restare in rossoblu non sembrano del tutto azzerrate.

Capitan Burdisso non ha ancora avuto modo di parlare con la società riguardo al suo contratto, in scadenza tra due mesi. Fino a qualche settimana fa la sua riconferma sembrava scontata, ma le ultime pessime prestazioni stanno facendo sorgere più di un dubbio a Preziosi e soci.

E poi c'è Munoz. Apparentemente l'ex Palermo sembra quello più certo di rimanere al Grifone ma quando si ha a che fare con il Joker non si sa mai cosa può accadere, specialmente se sulla sua scrivania dovesse arrivare un bel assegno.

L'unico sicuro di rimanere, paradossalmente, è colui che meno ha giocato in questa stagione: Davide Biraschi. Sul giovane centrale romano la società ha sempre detto di credere molto, tanto da volerne fare il nuovo Izzo. Dopo un anno di apprendistato nella massima categoria, per lui la prossima stagione potrebbe essere finalmente quella della definitiva affermazione.