Doppia seduta di allenamento quest'oggi per il Genoa.



In mattinata i rossoblu si sono ritrovati come d'abitudine presso il centro sportivo di Pegli per svolgere un lungo lavoro in palestra. Oltre all'assente Francesco Migliore, alle prese con un guaio muscolare che lo terrà lontano dai campi per almeno un paio di settimane, lavoro differenziato è stato svolto dagli altri acciaccati Bertolacci e Spolli. Per entrambi lo staff sanitario genoano cercherà il recupero in vista della gara di sabato pomeriggio in casa del Torino.



Dopo il pranzo collettivo il lavoro dei grifoni è ripreso nel pomeriggio. Il fortissimo nubifragio abbattutosi sul genovese ha consigliato Ballardini e i suoi collaboratori a spostare l'allenamento da Pegli al campo solitamente riservato alla Primavera ad Arenzano.