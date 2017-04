Sembra proprio non esserci pace in questo momento per il Genoa. In campo i risultati ed il gioco latitano, sugli spalti i tifosi insorgono, in dirigenza Preziosi cerca nuovi acquirenti.



A tutto ciò va ora ad aggiungersi un nuovo grattacapo. Gigi Delneri, attuale allenatore dell'Udinese prossimo avversario in campionato proprio dei rossoblu, ha infatti citato in giudizio la società di Villa Rostan per un presunto mancato pagamento risalente ai tempi in cui sedeva sulla panchina del Grifone.



Il tecnico friulano lamenta un credito di 230 mila euro relativo alla stagione 2012-13, quando subentrò alla nona giornata all'esonerato Luigi De Canio. Successivamente anche Delneri venne cacciato a campionato in corso in favore di Davide Ballardini che riuscì a portare la squadra alla salvezza.



Proprio la permanenza del Genoa in A avrebbe dovuto garantire a Delneri il cospicuo premio stabilito che invece l'allenatore di Aquileia non ha mai ricevuto. La dirigenza rossoblu sostiene che la cifra sarebbe stata garantita solo nel caso in cui il tecnico avesse concluso regolarmente la stagione, cosa che non è avvenuta.



La parola passa ora al Tribunale del Lavoro di Genova che dopo una prima udienza, tenutasi ieri, nelle prossime settimane renderà nota la propria decisione.