In attesa che la trasferta di Udine di domenica prossima definisca il futuro di Andrea Mandorlini sulla panchina del Genoa, il suo predecessore nonché papapile sostituo Ivan Juric starebbe preparando il terreno per un suo clamoroso ritorno.



La gara del Friuli sarà decisiva per l'ex tecnico del Verona che in caso di un'ennesima brutta prestazione da parte dei suoi ragazzi verrebbe sollevato dall'incarico.



Nonostante la pessima maniera in cui è naufragato il rapporto tra Juric e la squadra dopo la batosta rimediata a Pescara a metà febbraio, proprio il croato, assieme all'allenatore della Primavera Christian Stellini, pare uno dei più probabili candidati alla guida del Grifone, essendo ancora sotto contratto con il club.



In queste settimane di lontananza il rapporto tra il pirata di Spalato e lo spogliatoio rossoblu si sarebbe paradossalmente rafforzato, tanto che, secondo voci trapelate dopo Genoa-Atalanta, gli stessi senatori dello spogliatoio avrebbero chiesto al presidente Preziosi di richiamare in panchina Juric al posto di Mandorlini.



Il diretto interessato, reduce da un lungo tour in Inghilterra, in questi giorni è tornato in Liguria e ieri sera ha assistito dagli spalti del Comunale di Chiavari alla gara tra Entella ed Ascoli assieme al fidato secondo Alberto Corradi. Stando a quanto riporta l'edizione genovese di Repubblica, inoltre, domenica scorsa Juric avrebbe mandato a seguire da vicino sulle tribune del Ferraris un altro fedele collaboratore per Genoa-Atalanta.



Insomma pare proprio che il tecnico balcanico stia preparandosi a tornare su quella panchina lasciata suo malgrado un mese e mezzo fa.