Continua senza sosta la frenetica attività del Genoa sul fronte mercato.



Nonostante i recenti arrivi di Beghetto, Morosini e Pinilla, ufficializzati ieri, e quello probabile di Adel Taarabt, le cui visite mediche sono fissate per oggi, il Grifone senza non volersi fermare.



Secondo voci provenienti dalla Francia, infatti, la società rossoblù avrebbe negli scorsi giorni avanzato un'offerta d'acquisto al Lens per il difensore centrale Loick Landre, classe 1992 in scadenza di contratto con il club transalpino a giugno.



Già la scorsa estate si era vociferato di un interesse del Genoa per il ragazzo cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain. Ora il club più antico d'Italia sarebbe tornato all'attacco proponendo a Landre un contratto quadriennale.