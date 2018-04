Piove sul bagnato in casa Genoa.



Davide Ballardini, già alle prese con gli infortuni dei vari Izzo, Veloso e Galabinov e con le squalifiche comminate a Bertolacci e Taarabt, domani contro il Cagliari dovrà rinunciare anche a Jawad El Yamiq. Il difensore marocchino non ha infatti preso parte all'allenamento odierno a causa di un risentimento muscolare, venendo escluso dalla lista dei convocati per la gara con i sardi.



Non una grave perdita a dir la verità per l'allenatore rossoblu che finora non ha mai utilizzato il 26enne acquistato a fine gennaio dal Raja Casablanca. Ad ogni modo una defezione che restringe ulteriormente le scelte nel già martoriato pacchetto difensivo del Grifone.