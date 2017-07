Un quarto di secolo dopo la famosa doppia sfida di semifinale di Coppa Uefa, che ancora oggi rappresenta il punto più alto raggiunto dal Genoa in Europa, il Grifone potrebbe tornare quest'estate ad incrociarsi con l'Ajax.



Le dirigenze dei due club stanno infatti discutendo sulla possibilità di effettuare un test amichevole nella prima parte di agosto.



Si tratterebbe della quinta uscita estiva dei rossoblù in un precampionato dal forte sapore internazionale. Dopo il test con la selezione austriaca della Val Stubai, il Genoa affronterà infatti nell'ordine i turchi del Goztepe, i tedeschi dell'Hoffenheim e i francesi del Nantes.



A queste gare, come detto, potrebbe ora aggiungersi anche il prestigioso incrocio con l'Ajax, prima del debutto ufficiale in Coppa Italia, previsto a Marassi per il 12 agosto.



Una storica, per quanto platonica, rivincita di quella doppia sfida europea che nel 1992 vide prevalere gli olandesi, poi vincitori del trofeo.