Inizia ufficialmente oggi la stagione 2017-2018 del Genoa.



Alle 18 i rossoblu si raduneranno al Signorini Center di Pegli per eseguire, a porte aperte, i primi test fisici ed atletici in vista del nuovo campionato. Ventitrè i giocatori chiamati da Ivan Juric a far parte di questo primo gruppo, ai quali presto dovrebbero aggiungersi anche i neo-acquisti Andrey Galabinov e Ervin Zukanovic, ancora in attesa dell'ufficialità del loro passaggio in rossoblù.



Dopo questa prima presa di contatto con il prato verde, martedì il Genoa partirà per il ritiro, che ancora una volta si svolgerà nella località austriaca di Neustift, in Val Stubai, e che durerà fino al 22 luglio.



Qui il Grifone disputerà tre amichevoli, tutte con fischio d'inizio alle 17. La prima è fissata per sabato 15 contro una selezione locale del paesino alpino. Il 19 poi test con i turchi del Goztepe ed infine il 22 affascinante sfida con l'Hoffenheim, quarta forza dell'ultima Bundesliga.



Dopo il ritiro in Austria il Genoa farà ritorno a Pegli tra la fine di luglio e l'inizio di agosto. In questo periodo dovrebbe trovare spazio anche la quarta amichevole estiva, probabilmente contro il Nantes di Claudio Ranieri. Come già accaduto lo scorso anno, dal 2 al 9 agosto il Genoa farà poi una seconda parte di preparazione spostandosi questa volta a Bardonecchia.



Il debutto ufficiale dei rossoblù avverrà il 12 agosto al Ferraris, nel terzo turno di Coppa Italia contro un avversario ancora da definire.



Sette giorni più tardi, partirà, infine anche la nuova Serie A.