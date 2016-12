Da desaparecido a uomo mercato, il tutto in poco più di un mese: è la strana parabola di Isaac Cofie.



Il ghanese cresciuto nel settore giovanile del Genoa e tornato in rossoblu dopo le parentesi con Chievo e Carpi ha faticato non poco a ritagliarsi uno spazio tutto suo nell'11 di Ivan Juric. Una volta entrato in campo, però, non ha più lasciato la,maglia da titolare fornendo buone prestazioni. Complici anche le assenze di Veloso e Rincon, dal 27 novembre scorso, giorno della straordinaria vittoria sulla Juventus, nonché della sua prima presenza stagionale, Cofie ha giocato per intero sei delle sette gare disputate dal Grifone.



Proprio le sue positive gare, tuttavia, hanno attirato le attenzioni di diversi club europei. Il ragazzo infatti a giugno andrà in scadenza di contratto ed è quindi inevitabile che a questo punto alla sua porta ci sia la fila di club disposti a garantirgli un ingaggio.



Negli ultimi giorni su di lui si sono mossi il Watford di Walter Mazzari e l'Hoffenheim. Due offerte concrete sulle quali il 25enne di Accra starebbe facendo più di un pensiero.

In caso di trasferimento immediato già a gennaio al Genoa andrebbe un piccolo indennizzo. Cosa che ovviamente non accadrebbe se invece il trasferimento avvenisse a giugno, ecco perché in caso la volontà del giocatore fosse quella di salutare Genova, i dirigenti rossoblu spingerebbero per una partenza già a gennaio.



Ma dopo la cessione di Rincon, quella quasi definita di Ntcham e l'infortunio di Veloso, il centrocampo di Juric rischia seriamente di perdere un altro pezzo.