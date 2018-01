Il sogno del Genoa di portare in Riviera, seppur temporaneamente, Manuel Locatelli sembra destinato a rimanere tale.



Non bastasse la ferma convinzione del Milan, che per bocca dei suoi dirigenti e dello stesso allenatore Rino Gattuso nei giorni scorsi ha sempre negato la cessione del centrocampista a qualsiasi squadra, ora anche il diretto interessato, inizialmente tentato da un'avventura in Liguria, sembra aver cambiato idea.



Ad incidere sul mutamento di opinione del giovane regista hanno contribuito certamente i tanti attestati di stima manifestati nei suoi confronti dall'ambiente milanista ma un ruolo non secondario deve averlo giocato anche il calcolo fatto sulle possibilità di essere effettivamente protagonista in rossoblu.



Nel 3-5-2 usato da Davide Ballardini al Grifone tutti i ruoli centrali della linea mediana sono già occupati. In cabina di regia agisce il portoghese Miguel Veloso, uno al quale nonostante i molti alti e bassi a cui è soggetto difficilmente si rinuncia, mentre alle sue spalle agiscono un'altra vecchia conoscenza rossonera come Andrea Bertolacci e l'inesauribile Luca Rigoni. Proprio la compattezza di questo trio mediano è stata una delle chiavi tattiche che hanno consentito al tecnico romagnolo di risollevare il Genoa dopo il pessimo inizio di stagione targato Ivan Juric.



Detto che togliere una maglia a Veloso appare piuttosto improbabile, Locatelli potrebbe tranquillamente adattarsi a fare la mezzala. Ma anche in questo caso non sarebbe facile sostituire gli attuali titolari. Bertolacci, prelevato in estate in prestito proprio dal Milan, sta disputando una buona annata, mentre Rigoni ha caratteristiche del tutto differenti rispetto al ventenne lombardo e rinunciare a lui significherebbe togliere ulteriore dinamismo al già abbastanza compassato centrocampo rossoblu.



Insomma Il trasferimento al Genoa di Locatelli non darebbe al ragazzo la certezza di giocare molto di più che al Milan. Ecco perché, dopo un iniziale assenso all'operazione, adesso il ventenne di Lecco sarebbe tornato sui propri passi accettando l'idea di restare in rossonero per giocarsi fino in fondo le proprie carte nelle tre competizioni in cui ancora è in corsa il Diavolo.