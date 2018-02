Oltre a tre punti pesantissimi la gara di ieri in casa del Chievo ha lasciato in eredità al Genoa anche una spiacevole conseguenza: l'infortunio di Andrej Galabinov.



L'attaccante bulgaro, partito titolare al Bentegodi, ha dovuto infatti abbandonare il campo a pochi secondi dall'intervallo a causa di un fastidio accusato sul finire del primo tempo all'altezza dell'inguine.



Le prime impressioni sembrano indicare un'infiammazione all'adduttore della coscia destra. Un problema di lieve entità che tuttavia verrà valutato nelle prossime ore dallo staff medico rossoblù. Soltanto dopo le analisi specialistiche si saprà se l'ex centravanti di Avellino e Novara riuscirà a recuperare in tempo per la sfida di sabato sera al Ferraris contro l'Inter.