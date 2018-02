Saranno almeno quattro le gare di campionato nelle quali il Genoa dovrà fare a meno di Armando Izzo.



Il difensore partenopeo la scorsa settimana è rimasto vittima di una distorsione al ginocchio destro e gli esami clinici ai quali si è sottoposto ieri il calciatore hanno stabilito in circa un mese i tempi necessari per il suo pieno recupero fisico.



Una brutta notizia per Davide Ballardini che dovrà rinunciare al perno della sua difesa per le gare contro Chievo, Inter, Bologna e Cagliari. Il suo rientro potrebbe avvenire l'11 marzo contro il Milan o al massimo la domenica successiva a Napoli.



A consolare parzialmente il tecnico romagnolo ci sono però le recenti ottime prestazioni di Davide Biraschi. Il 23enne romano è il sostituto naturale di Izzo ed ogni qualvolta è stato chiamato in causa in questa stagione non lo ha mai fatto rimpiangere.