In Portogallo danno l'affare praticamente ormai concluso.



Secondo quanto riferisce il quotidiano lusitano Record, il Genoa sarebbe ad un passo dal tesseramento del centrocampista offensivo Iuri Medeiros dello Sporting Lisbona



Già seguito dal Grifone nell'ultima sessione di mercato, il 23enne di Horta arriverebbe in prestito per i prossimi 18 mesi alla cifra di 1,2 milioni di euro. A giugno 2019, poi, il club rossoblù avrebbe la possibilità, ma non l'obbligo, di riscattarlo versando alla società biancoverde altri 11 milioni.



Considerato da anni una delle promesse del calcio portoghese, Medeiros, dopo aver fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili, dall'Under 15 all'Under 21 passando per la rappresentativa olimpica, non è ancora riuscito a debuttare in quella maggiore a causa delle difficoltà incontrate nel passaggio al calcio dei grandi. Cresciuto nel settore giovanile dello Sporting, il giovane trequartista è già stato mandato in prestito in altre tre occasioni, prima all'Arouca poi alla Moreirense quindi per due anni al Boavista, collezionando complessivamente 79 presenze, 18 reti e quasi 30 assist nel massimo campionato lusitano.