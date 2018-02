Colpo in prospettiva per le giovanili del Genoa.



La prossima settimana è infatti atteso a Pegli Mattia De Vittoris, difensore centrale classe 2001 del Civitavecchia che resterà alcuni giorni in prova con l'Under 17 rossoblù.



Cresciuto nel vivaio della Lazio, De Vittoris era sbarcato nel paese del litorale romano la scorsa estate, dopo un'esperienza nelle giovanili della Ternana. “Sono felice di questa convocazione - ha raccontato il giocatore al portale centumcellae.it - perché già l’anno scorso ero stato in prova al Genoa e poi per motivi legati al mio ex agente è saltato tutto e adesso l’occasione si è ripresentata e darò tutto per fare un'ottima impressione. A tal proposito voglio ringraziare l’Agenzia che mi sta seguendo, il responsabile del settore giovanile Civitavecchia Sig Magi e il mister Brandolini che lo scorso anno mi hanno messo nelle migliori condizioni per rimettermi in ottima forma dopo aver lasciato la Ternana”.