Il Genoa punta dritto su Sebastian Driussi.



Se come probabile Giovanni Simeone dovesse lasciare il Grifone, il suo posto al centro dell'attacco rossoblù potrebbe essere preso da un altro argentino di scuola River Plate, che arriverebbe in Liguria passando dalla Milano nerazzurra.



Da tempo nel mirino della Roma, il 21enne di Buenos Aires ha di recente attirato su di sè anche le attenzione dell'Inter. Prima di affidarsi al giovane giovane puntero, però, il club meneghino preferirebbe farlo adattare con calma al calcio italiano, evitando di incorrere in un secondo caso Gabigol.



E la strada migliore per riuscirci sarebbe ovviamente quella di girarlo in prestito per almeno un anno ad un club di media classifica come il Genoa, dove oltretutto i giocatori argentini hanno spesso saputo lasciare il segno.



Su Driussi, attaccante duttile abile a giocare sia sull'esterno di un tridente offensivo che come punta centrale, si era mossa anche la Sampdoria. Ma la sinergia tra nerazzurri e rossoblù potrebbe convincerlo a preferire Pegli a Bogliasco.