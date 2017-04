Nel pre-partita di Genoa-Atalanta ha parlato ai microfoni di Premium Sport Leonardo Spinazzola. Il difensore classe 1993 ha descritto la partita come una sfida che sarà davvero combattuta: "Sappiamo che oggi il Genoa darà battaglia perché hanno mille motivazioni. Dobbiamo vincere anche in trasferta, dove il successo ci manca da ben nove partite. Abbiamo avuto poco tempo per preparare la gara, ma con il mister ormai ci capiamo, e i movimenti in allenamento da replicare in partita li conosciamo a memoria. Speriamo di dare il meglio, per ritrovare la vittoria fuori casa".