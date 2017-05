Dimezzare la squalifica: è questo l'obbiettivo minino che Armando Izzo spera di ottenere oggi dalla giustizia sportiva.



Alle 17 la Corte d'Appello del Tribunale Federale ascolterà la requisitoria di Mattia Grassani, nuovo legale del giocatore in sostituzione del precedente avvocato Antonio De Rensis, e successivamente stabilirà in maniera definitiva l'effettiva durata della squalifica per il numero 5 del Genoa.



Come detto la speranza del difensore partenopeo è quella di ottenere una sostanziosa riduzione della pena, rispetto ai 18 mesi di stop comminatigli in primo grado.



Lo scorso 12 aprile Izzo fu condannato per aver omesso di denunciare il tentativo operato da parte di esponenti camorristici di alterare il risultato di due gare dell'Avellino, ai tempi in cui il ragazzo milita nella squadra irpina nel maggio 2014 in Serie B.



Oggi l'avvocato di Izzo chiederà di ridurre la pena per il suo assistito a non più di otto mesi di squalifica, che potrebbe scendere addirittura a sei nel caso lo stesso Grassani riuscisse a convincere i giudici che in una delle due gare incriminate, quella con la Reggina, non ci fu alcun illecito.



Se lo sconto dovesse arrivare, come pare probabile visto che l'accusa non presenterà alcuna controdeduzione, per Izzo non solo si riaprirebbero le speranze di prendere parte al prossimo mondiale con la Nazionale italiana, ma potrebbero palesarsi davanti a lui anche nuovi scenari di mercato già a partire dal prossimo giugno.



Intanto dal proprio profilo Facebook, lo stesso Izzo lancia un messaggio di vicinanza ed incoraggiamento ai compagni impegnati nella difficile lotta per non retrocedere: "Anche se in questo momento nella mia testa ci sono mille pensieri - ha scritto ieri il difensore - io sono sempre con voi. Sono sempre qui, sempre in piedi a lavorare duro e in silenzio per riprendermi quello che mi e ci è stato tolto. C'è da combattere e lottare e io vorrei essere il primo a farlo per questa maglia. Soffro nel vedere quel prato verde dagli spalti. C'è una salvezza da conquistare e insieme tutti la conquisteremo. Grinta,cuore e cattiveria. C'è una STORIA da difendere".