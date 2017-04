In mezzo a tante notizie negative, per il Genoa potrebbe presto arrivarne finalmente una buona.



Secondo indiscrezioni di stampa, pare infatti che la Procura Federale della FIGC non abbia intenzione di ricorrere in appello contro i 18 mesi di squalifica comminati in primo grado ad Armando Izzo nella vicenda calcioscommesse.



Per il difensore partenopeo, quindi, il processo d'appello, secondo e definitivo grado di giudizio della giustizia sportiva, si svolgerà senza la parte accusatoria. Una situazione che con ogni probabilità spianerà per Izzo la strada verso una sostanziosa riduzione di pena.



L'obiettivo della difesa, passata nel frattempo dalle mani dell'avvocato Antonio De Rensis a quelle del collega Mattia Grassani, è quella di ottenere una sospensione che non superi i sei mesi, garantendo al numero 5 rossoblu di tornare in campo già nel prossimo autunno.



