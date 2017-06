Da un Genoa a forte impronta argentina, come quella della stagione appena conclusa, si potrebbe passare presto ad un Grifone decisamente brasiliano. Secondo la stampa carioca, la società più antica d'Italia sarebbe infatti sulle tracce di due giocatori verdeoro. Si tratta del difensore Gabriel del Atletico Mineiro e del centrocampista Alisson del Cruzeiro.



Due trattative già in stato avanzato, almeno a giudizio dei media brasiliani.Per entrambi infatti il Genoa avrebbe già avuto contatti ufficiali con i rispettivi club d'appartenenza. Per il 25enne difensore centrale il Grifone avrebbe offerto 3 milioni di euro, proposta che l'Atletico Mineiro starebbe valutando con estrema attenzione. Più complicata la trattativa per il mediano, un anno più giovane del collega. Il suo contratto andrà in scadenza nel 2018 ma il Cruzeiro non ha alcuna intenzione di svenderlo.