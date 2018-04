Neanche il tempo di smaltire la delusione per il pareggio interno maturato sabato con la Spal che per il Genoa è già ora di pensare al prossimo impegno.



Domani sera alle 18.30 al Ferraris arriverà infatti il Cagliari, in un altro scontro tra pericolanti che potrà dire molto sul futuro della squadra di Ballardini. Proprio il tecnico ravennate questo pomeriggio ha parlato a Pegli dei temi relativi alla gara con i sardi: "E' una partita molto importante, e lo ripetiamo da un po' di tempo, ma non credo assolutamente che sia un match point, anche se fare punti in questo momento della stagione è molto importante. Il Cagliari ha uno spessore diverso rispetto alla Spal. Sono un'ottima squadra che un po' a sorpresa si trova relegata in questa posizione di classifica".



Molti gli assenti in casa Genoa, tra essi lo squalificato Bertolacci, anima della mediana rossoblù negli ultimi due mesi: "Andrea è un giocatore molto importante per i nostri equilibri ma abbiamo una rosa composta da ragazzi affidabili in grado di fare bene. Del resto la squadra in questi mesi ha sempre saputo reagire alla varie assenze a cui ha dovuto far fronte. Al suo posto potrebbe giocare Cofie oppure Rigoni che nel Chievo ha fatto questo ruolo in passato. Bessa invece credo che abbia caratteristiche diverse"".





Capitolo Lapadula, in gol sabato contro la Spal dopo aver sbagliato un rigore e fischiato da gran parte dello stadio: "Personalmente non sono per nulla d'accordo con chi lo fischia. E' uno che non si risparmia mai e sa soffrire assieme alla squadra. Sabato si è preso la responsabilità enorme di calciare un secondo rigore, che si era procurato, dopo averne fallito uno poco prima dimostrando grande personalità. Da sempre tutto, fino all'ultimo minuto. Io non lo fischierei mai!".



Infine una precisazione per chi pensa che il derby di sabato prossimo possa distrarre il Grifone: "Ora pensiamo soltanto al Cagliari. Alla Sampdoria penseremo da mercoledì".