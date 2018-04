Fresco di debutto al Ferraris con la maglia del Genoa, Pepito Rossi guarda con incertezza al proprio futuro.

L'accordo stipulato a dicembre con il club rossoblù prevede per lui un ingaggio complessivo da 700 mila euro fino a fine giugno ma anche un'opzione per un rinnovo biennale a cifre quasi raddoppiate.

Al momento però il rendimento dell'attaccante nativo del New Jersey è stato certamente deludente, complici i soliti problemi fisici che non sembrano averlo abbandonato neanche in riva al Mar Ligure. Problemi che potrebbe indurre il Genoa a non prolungare l'accordo con Rossi lasciandolo libero di cercarsi un nuovo club.

D'altronde per l'ex Parma, Fiorentina e Manchester United le alternative di mercato non mancherebbero. In particolare a lui starebbe pensando il New York FC, la vecchia squadra di Andrea Pirlo che potrebbe riportare Pepito a pochi chilometri dal paese natio.