Giornate decisive in casa Genoa per il futuro della guida tecnica del grifone.



Nonostante gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione e l'investitura ricevuta da tutti gli ambienti rossoblù, dai tifosi ai giocatori, Davide Ballardini appare sempre più lontano da una possibile riconferma. Nei prossimi giorni il direttore generale Giorgio perinetti tenterà di convincere Enrico Preziosi a puntare ancora sul tecnico romagnolo ma l'intenzione dell'imprenditore irpino difficilmente verrà modificata.



Anche perché ormai da qualche settimana il Joker ha già stabilito chi sarà il successore del Balla. Il nome del prescelto è quello dell' ex centrocampista del Genoa Davide Nicola, reduce da un'ottima stagione e mezzo disputata con il Crotone ed entusiasta di ritornare con un ruolo diverso in quella piazza che tanto lo ha amato da giocatore.