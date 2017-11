Il duro lavoro al quale da ormai quattro giorni Davide Ballardini sta sottoponendo i giocatori del Genoa comincia a sortire i primi effetti.



Dopo aver fatto svolgere ai suoi ragazzi una sessione d'allenamento in palestra questa mattina, l'allenatore romagnolo in accordo con il proprio staff ha deciso di annullare la seduta atletica di questo pomeriggio. A convincere Ballardini a non sottoporre i giocatori ad un doppio allenamento giornaliero, cosa già avvenuta lo scorso mercoledì, sarebbe stato il vistoso affaticamento accusato da diversi elementi della rosa.



Il Genoa nel pomeriggio parteciperà ad una riunione tecnica e tornerà regolarmente ad allenarsi domani mattina alle 11, in una sessione a porte aperte.