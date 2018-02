Conferenza stampa della vigilia per Davide Ballardini che dal centro d'allenamento di Pegli ha parlato questa mattina della sfida di domani in casa del Bologna: "Ci aspetta una partita difficile contro una squadra con tanti giocatori forti, giovani e con una rosa ben costruita. Incontreremo una formazione solida e ambiziosa che usa tutti i giocatori nelle due fasi di gioco. Per noi sarà importante giocare da squadra, compatti e con umiltà. Dovremo essere bravi a concedere spazi e tiri da fuori ai loro centrocampisti perché sanno come farti male".



Ancora una volta il Genoa dovrà fare a meno di tanti infortunati, anche se rispetto alla gara con l'Inter Ballardini potrebbe recuperare almeno Davide Biraschi: "Ieri Biraschi ha fatto un bel allenamento individuale, le sensazione sue e nostre sono buone. Potrebbe essere tra i convocati anche se non so se partirà titolare. Per quanto riguarda gli altri infortunati, Veloso e Rossi rientreranno in gruppo la prossima settimana, mentre Taarabt e soprattutto Izzo sono più indietro".



Sulla possibilità che il gelo possa condizionare la gara in Emilia, Ballardini non ha dubbi: "Non credo ci saranno grossi problemi in campo. Il terreno di Bologna è sempre stato uno dei migliori in Serie A".



Quando gli viene chiesto dove potrebbe essere il Grifone se lui fosse arrivato sulla panchina rossoblù in estate, Ballardini fa sfoggio di umiltà: "Non ho mai pensato a questo ma solo a fare il mio lavoro come ho fatto. E' chiaro che chi parte dall'inizio della stagione, programmando una squadra con giocatori funzionali alle proprie idee poi può avere delle facilitazioni. Però ciò non è matematico. Il calcio a volte sa essere strano".