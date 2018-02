Un Davide Ballardini a tutto tondo è stato protagonista questa mattina della trasmissione di Radio 1 Radio Anch'io Sport.



Tra i tanti argomenti trattati anche quello relativo al mercato ed in particolare al mancato scambio di fine gennaio tra Diego Laxalt e il romanista Bruno peres: "Onestamente io ho appreso di questa trattativa dai giornali - ha dichiarato il tecnico del Genoa - in quei giorni ho parlato spesso col direttore generale Perinetti, con quello sportivo Donatelli e con il presidente Preziosi di mercato ma di questo affare non ci siamo mai detti nulla. Laxalt è un giocatore con qualità importanti e credo che sia davvero pronto per una grande squadra".



Oltre all'esterno uruguaiano uno dei grandi protagonisti del positivo Genoa di questo periodo è il macedone Goran Pandev, uno con cui i rapporti in passato non sono sempre stati ottimi: "Quando andai alla Lazio - ha ricordato ancora Ballardini - diedi la mano al presidente e dovetti rispettare il suo indirizzo. Il volere di Lotito era quello che se un giocatore non rinnovava il contratto non avrebbe più visto al campo. Da parte mia fu un errore grave che dopo di allora non ho più commesso. Pandev è un giocatore diverso rispetto agli altri, è un campione, uno che si diverte e che sa essere serio e generoso. Un esempio per tutti gli altri".



Sollecitato da alcuni ascoltatori, Ballardini ha poi fatto alcune riflessioni anche sull'ultimo avversario affrontato e battuto in campionato: Premesso che in partita l'attenzione va più verso la tua squadra che non verso gli avversari, affrontando l'Inter la sensazione che si ha è quella che ci siano giocatori straordinari che ancora faticano ad essere legati fra loro. Certo, non è facile assemblare una squadra, ci vuole sempre il suo tempo. E forse l'Inter ha ancora bisogno di crescere".



Ballardini ha infine rivelato un aneddoto riguardo alla sua passione calcistica: "Da bimbo tifavo per la Juve poi, all'inizio della mia carriera da allenatore, ho avuto la fortuna di lavorare con le giovanili del Milan e sono rimasto molto legato a quei colori a quella esperienza"'