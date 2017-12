Consueta conferenza stampa della vigilia di campionato per Davide Ballardini, che questo pomeriggio a Pegli ha parlato della gara di domani tra il suo Genoa e il Benevento “Quello di domani è un appuntamento importante. Serviranno tanta voglia e grande attenzione.Nelle tre gare già fatte non c’è stato un minuto in cui la gente non abbia sostenuto la squadra, quindi adesso bisogna che facciamo una bella partita anche per loro, perché questa gente merita un pochino di soddisfazione. Il Genoa ha la fortuna di avere tutti ragazzi che non si risparmiano e di sicuro lo faranno anche domani. Credo che la gente lo abbia capito"



Riguardo alla formazione che manderà in campo, l'allenatore rossoblù confida di avere pochi dubbi: "Forse solo uno. Per il resto è tutto già scelto. Migliore ha avvertito un fastidio al polpaccio e lo valuteremo, così come Spolli che si allenerà oggi e poi vedremo se recupererà. Lapadula è invece a disposizione come sempre".



Immancabile, infine, una battuta sulla condizione fisica di Pepito Rossi: “Giuseppe a Torino è entrato bene e ha fatto vedere che è sulla strada giusta. Onestamente non so se la sua condizione ottimale la troverà tra una, due o tre settimane. Però so che è già a buon punto.”