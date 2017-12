Lasciata alle spalle la gelida e infruttuosa trasferta in casa della Juventus, e con essa le timide illusioni di gloria nella coppa nazionale, il Genoa si rituffa immediatamente nell'atmosfera del campionato.



Sabato pomeriggio, nell'antivigilia natalizia, a Marassi arriverà il Benevento e i rossoblu non hanno nessuna intenzione di fare un regalo anticipato ai campani. Anche perché dopo l'ultima giornata di Serie A la classifica del grifone è tornata a farsi pericolosa e dunque c'è bisogno di tornare subito alla vittoria per passare un Natale più sereno.



L'avvicinamento al penultimo turno di campionato è iniziato già questa mattina con l'allenamento del Signorini al quale hanno preso parte praticamente tutti gli elementi della rosa. L'unico indisponibile per la gara coi sanniti sarà Nicolas Spolli, uscito acciaccato della sfida di domenica al Franchi di Firenze. Per l'argentino i tempi di recupero sono comunque brevi anche se non abbastanza per farlo tornare in campo già dopodomani.