Ci siamo! Ancora poche ore e si alzerà il sipario sul 116° derby della Lanterna.



Dalla sala stampa di Pegli, il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato della stracittadina del capoluogo ligure nella consueta conferenza della vigilia: “A Genova, nonostante la rivalità e gli sfottò, i tifosi delle due squadre vanno allo stadio assieme e questo è un grande segnale di civiltà. Genova insegna questo".



La settimana di approccio alla sfida è stato decisamente insolito per entrambe le contendenti, reduce da altri due impegni nel giro di sette giorni: “Questa sarà la terza partita in pochi giorni - ha proseguito Ballardini - perciò bisognerà valutare bene le condizioni di tutti, specie di chi ha giocato di più con Spal e Cagliari. Abbiamo avuto pochi giorni per preparare questa partita ma in questo caso può essere un buon segnale. E' stato tutto molto veloce e diverso dal solito. Sono curioso di vedere cosa succederà"



Sull'avversario di turno, Ballardini dimostra di avere le idee chiare, non risparmiando elogi all'ottima stagione dei 'cugini': “Sono anni, già dai tempi di Mihajlovic che la Sampdoria ha una struttura importante che gli ha permesso di arrivare sempre nelle prime dieci posizioni. Ha personalità, qualità e mi sembra una squadra consapevole delle proprie potenzialità. Faccio i miei sinceri complimenti a loro per quanto fatto.”



A chi gli chiede se la vittoria contro il Cagliari abbia donato un po' più di serenità all'ambiente rossoblù, Ballardini replica deciso: “Se così fosse, sarebbe gravissimo. La serenità va dosata: con lei si fa poco o nulla. Con la voglia di fare bene e la giusta tensione riesci invece a dare il meglio di te, conoscendo le difficoltà della sfida ma anche le tue qualità. Se pensi solo ai punti, non va bene".



Sul possibile recupero di Galabinov, che in mattinata si è detto pronto al rientro con un post su Instagram, il tecnico frena un po' gli entusiasmi: "Dopo la gara col Cagliari ha fatto tutti gli allenamenti con la squadra, rispondendo bene alle sollecitazioni. Vedremo oggi e domani se conferma quanto ci ha fatto vedere in settimana.”



A guidare l'attacco del Grifone dal primo minuto dovrebbe quindi essere nuovamente Gianluca Lapadula, autore di due reti nelle ultime due uscite: "Ho sempre detto che per lui era solo una questione di tempo. Per gli attaccanti esistono momenti in cui nonostante si dia tutto la palla non va dentro. Ma lui le sue occasioni da rete le ha sempre avute.”