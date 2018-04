Una vera e propria chiamata alle armi (sportive, si intende) in vista della gara più importante dell'anno. È quella diffusa dalla tifoseria organizzata del Genoa che questa sera si radunerà sotto all'albergo in cui andranno in ritiro prepartita i giocatori rossoblù per incitarli in vista del derby di domani.



Autori dell'iniziativa sono i gruppi della gradinata Nord ma all'evento potranno partecipare tutti i sostenitori genoani che dalle 20:30 vorranno ritrovarsi presso il Tower Hotel, nei pressi dell'aeroporto, per caricare l'ambiente.