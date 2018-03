L'allenatore del Genoa Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli: "Domani giochiamo contro la squadra più brava, che gioca un calcio diverso dagli altri: sarà molto stimolante perché giochiamo contro una squadra che gioca a memoria, sono molto curioso di vedere che partita faremo. Noi siamo una squadra che fa della serietà, dell'umiltà e della generosità le sue priorità. Genoa che dovrà gestire la psicologia del Napoli? No, perché abbiamo visto che il gol può arrivare in qualsiasi momento, come accaduto a noi: sarà una partita molto intensa dall'inizio alla fine, sempre viva per tante ragioni".



Sulle scelte di formazioni: "Se cambierò qualcosa rispetto al Milan? No, il Genoa deve avere sempre la voglia di fare bene le due fasi di gioco con tutti i suoi giocatori ed essere sempre più padrone. Izzo e Veloso non ci saranno, Armando è prossimo al rientro con la squadra mentre per il centrocampista ci vorrà un po' di tempo. Rossi e Taarabt? Sono convocati, ma non so quanti minuti abbiamo nelle gambe".