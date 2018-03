Con il rinnovo del contratto di Davide Ballardini, in scadenza a giugno, ancora in bilico cominciano a circolare i nomi dei suoi possibili sostituti sulla panchina del Genoa per la prossima stagione.



Il Secolo XIX questa mattina rispolvera i profili di due vecchi pallini della dirigenza rossoblu: Davide Nicola e Rolando Maran.



Il primo, ex giocatore del Grifone negli anni '90, dopo aver compiuto il miracolo salvezza con il Crotone lo scorso anno a dicembre se n'è andato sbattendo la porta dopo alcuni screzi con il presidente degli ionici Vrenna; il secondo, la cui lunga avventura al Chievo sembra essere ormai giunta ai titoli di coda, è invece da sempre uno degli allenatori più apprezzati dal presidente Preziosi.