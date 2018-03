Terzo giorno di allenamenti questo pomeriggio a Pegli per il Genoa in vista dell'impegno di sabato pomeriggio a Marassi contro la Spal.



Le buone notizie per Davide Ballardini arrivano dal rientro di tutti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali nei giorni scorsi. Quelle cattive giungono invece come al solito dall'infermeria. Alla seduta odierna non hanno infatti preso parte gli infortunati Veloso, Izzo e Galabinov, tutti indisponibili assieme allo squalificato Rosi per la gara contro gli estensi.