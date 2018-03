È una brutta tegola quella abbattutasi ieri sulla testa di Davide Ballardini.



Nel corso del primo allenamento giornaliero, quello tenutosi al mattino, Armando Izzo ha infatti accusato un forte dolore alla coscia sinistra lasciando anzitempo il campo. Per lui, che era appena rientrato in gruppo dopo due mesi di stop dovuti al infortunio patito a fine gennaio, si prospettano almeno tre o quattro settimane di nuova assenza dal prato verde.



In attesa che gli esami dei prossimi giorni stabiliscano con esattezza i tempi di recupero del difensore napoletano, la sua defezione nei prossimi quattro incontri appare già praticamente scontata. Oltre che agli scontri diretti contro Spal, Cagliari e Crotone Izzo salterà dunque anche il derby del prossimo 7 aprile.



Una notizia davvero pessima per Ballardini che si ritrova ora con la difesa ridotta ai minimi termini, potendo contare soltanto su quattro elementi di provata esperienza, Biraschi, Spolli, Zukanovic e Rossettini, oltre al fin qui oggetto misterioso El Yamiq.