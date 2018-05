Giunto il tanto sospirato rinnovo di contratto per Davide Ballardini, il Genoa comincia a gettare le basi per la squadra del prossimo anno.



Se due acquisti, quelli del difensore argentino Cristian Romero e del laterale Domenico Criscito, sono ormai definiti, restano da sciogliere i molti nodi legati ai dieci giocatori attualmente in scadenza di contratto. Tra questi c'è anche Giuseppe Rossi, arrivato lo scorso dicembre a Pegli ma vistosi poco o niente in maglia rossoblù a causa dei soliti guai fisici che ne hanno condizionato la carriera. Nonostante ciò, secondo quanto racconta questa mattina il Corriere dello Sport, il Genoa sarebbe intenzionato a far valere l'opzione che prevede che l'italo italo-americano prolunghi la sua permanenza all'ombra della Lanterna per altre due annate.



Sarà quindi anche da Pepito che ripartirà la prima avventura da inizio stagione di Ballardini sulla panchina del grifone.