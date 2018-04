Davide Ballardini non è l'unico tesserato del Genoa il cui futuro resta in bilico.

Assieme all'allenatore romagnolo c'è una fitta pletora di giocatori il cui contratto pur essendo in scadenza il prossimo 30 giugno non è ancora stato discusso. Tra questi figura anche Giuseppe Rossi, colpo del mercato invernale del Grifone rimasto tutt'ora del tutto inespresso in rossoblù.



I guai fisici che ne hanno condizionato l'avventura genoana ne mettono in dubbio anche la conferma in vista della prossima stagione. Ma a spezzare una lancia in suo favore ci pensa nientemeno che il presidente Enrico Preziosi in persona. Nel corso della lunga intervista concessa ai giornalisti venerdì scorso, l'imprenditore irpino ha avuto modo di parlare anche della situazione dell'attaccante italoamericano: "Rossi lo abbiamo preso pensando al futuro - ha detto il numero 1 del Grifone - Sarei molto felice se rimanesse. C'era una condizione per il rinnovo che non si è verificata ma ne troveremo altre. Lui fa l'amore con il pallone, dovremo solo riconsiderare qualche particolare".



Come dire che il rinnovo per Pepito è pronto a patto che il giocatore riduca le sue pretese economiche.