L'allenatore del Genoa Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con l'Atalanta: "Per il futuro del Genoa servono convinzione e concentrazione. E che le parti condividano insieme l'aspetto tecnico. Anche se quando c'è la condivisione non è detto che poi tutto vada bene". La salvezza aritmetica è a un solo punto, ma Ballardini non vuole cali di tensione: "Abbiamo dimostrato che con testa ed impegno abbiamo fatto partite e risultati straordinari. C'è da andare avanti su questa strada. Le ultime partite puoi prendere schiaffi, ma non vogliamo che accada".