Con l'addio di Mattia Perin più certo che probabile il Genoa guarda ad est per sostituire il proprio capitano.



Il nome più plausibile del prossimo titolare della porta rossoblu è quello del romanista Lukasz Skorupski, già cercato a gennaio dalla dirigenza del Grifone. Ma l'ex estremo difensore dell'Empoli non è l'unico obiettivo presente nella lista di Giorgio Perinetti. Tra i possibili eredi di Perin c'è anche un altro giovane polacco da un paio di stagioni domiciliato nel nostro campionato. Si tratta di Bartłomiej Drągowski, classe 1997, numero uno dell'Under 21 del suo paese e secondo di Marco Sportiello alla Fiorentina. Insoddisfatto del pochissimo spazio avuto in queste sue due prime stagioni in Serie A, appena 3 presenze di cui un paio nelle ultime due uscite della Viola, il promettente portierino accetterebbe di buon grado anche un trasferimento in prestito in una squadra che gli consenta di giocare con una certa regolarità.



C'è poi una pista tutta italiana ed è quella che conduce ad Alessandro Micai del Bari. Il 25enne lombardo, autore di un ottimo campionato in Serie B, appare finalmente maturo per il salto di qualità. Il vero ostacolo da superare in entrambe le trattative è però rappresentato dalla scarsa esperienza dei due portieri, considerati ancora troppo acerbi per diventare i titolari della porta rossoblu.