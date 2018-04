Il futuro di Davide Ballardini è senza dubbio l'argomento del momento in casa Genoa.



Tutti si chiedono quale sarà il destino dell'allenatore ravennate, ancora in attesa di quel rinnovo di contratto invocato a gran voce dalla piazza ma ancora non certificato dalla dirigenza.



Interpellato ieri sera in sala stampa al termine della sfida con la Roma il diretto interessato preferisce ricorrere all'ironia: "Ci penseremo quando sapremo in che serie militerà il Genoa. In settimana vedrò il presidente Preziosi ma solo per una partita tra di noi. Ci vediamo spesso per giocare. Sarà l'occasione per marcarlo stretto e fare un entrataccia da difensore vero".



Aldilà delle battute, secondo il Secolo XIX l'incontro tra Preziosi e Ballardini potrebbe avvenire a Pegli già oggi o al più tardi domani, approfittando della presenza in città dell'imprenditore irpino.