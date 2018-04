Se non è un addio poco ci manca. Intervistato ieri sera dell'emittente genovese Primocanale, Davide Ballardini ha espresso parole di ringraziamento e congedo nei confronti del Genoa e soprattutto del suo presidente: "Sarò sempre grato a Preziosi. Se ho allenato il Genoa per tre volte lo devo solo ed esclusivamente al presidente".



Il tecnico romagnolo appare quindi sempre più vicino a salutare il Grifone ripetendo quel percorso già intrapreso due volte in passato. E anche in questo caso lo farà dopo averlo salvato baratro della retrocessione. Un'impresa della quale l'allenatore preferisce però sottolineare i meriti del collettivo: "I ragazzi si comportati benissimo, sono stati serissimi, hanno sofferto molto, ci tenevano molto a fare bene. Il merito va ai ragazzi che sentivano la grandiosità del club e quindi volevano onorare la maglia".



Per quanto possa sembrare scontata, la salvezza raggiunta dai rossoblù non lo è stata per niente "All'inizio ho avuto tanti dubbi. Arrivi e non sai com'è la squadra, i giocatori un po' li conoscevo, altri meno, ma questo fa parte del gioco.Ma un po' alla volta ho capito che potevamo farcela. Si è partiti bene, ci si allenava bene, in armonia, ci si conosceva sempre meglio, il legame era sempre più forte. Quello che si è costruito è davvero tanto di buono".



Prima di congedarsi dal Genoa, Ballardini vuole però terminare alla grande questa sua terza parentesi ligure: "Visto che non abbiamo tanta memoria ci ricordiamo sempre le ultime cose, le ultime partite sono da fare bene. Stasera andiamo a letto presto, domani c'è allenamento"