Il futuro di Davide Ballardini continua a rimanere nebuloso.



Chi confidava nella presenza odierna di Enrico Preziosi a Genova per capire qualcosa di più sull'eventuale permanenza del tecnico romagnolo sulla panchina del Genoa anche per la prossima stagione è infatti rimasto deluso dalle parole rilasciate a margine di un impegno privato tenuto questa mattina a Santa Margherita Ligure: "Ballardini prima di essere un allenatore é una persona seria, come tutti i giocatori che giocano nel Genoa - ha dichiarato il presidente rossoblù a Realtà Genoana - Tra qualche settimana sceglierò cosa fare con lui. Non mi faccio influenzare da nessuno per quanto riguarda le mie scelte decisioni. Le decisioni si prenderanno al momento giusto a salvezza raggiunta. Io le mie decisioni le ho già prese, ma non lo dico adesso. So esattamente cosa fare. Io sono sereno un dipendentemente dalle decisioni ho stima e rispetto per Ballardini. Non mi va di dire oggi perché voglio parlare con il tecnico e fare un piano. Se é un piano condiviso si va avanti se no no. Io ho già un piano e vorrei non dare ancora un'annata come questa ai tifosi. Voglio essere straconvinto che non soffrirò più".



Preziosi ha poi parlato anche del predecessore di Ballardini sulla panchina rossoblù:"Juric é stato un grande giocatore un professionista. Ha il buon gioco nella testa ma non é pronto. Ha poca esperienza ed ha bisogno di più tempo. Mi ha un pò deluso".



Chiusura riservata a capitan Perin e al suo possibile addio al Grifone a fine stagione: "Perin è un ragazzo serio, genoano dentro, ci stiamo parlando. É consapevole che se c'è un'opportunità che gli piace io non posso trattenerlo".